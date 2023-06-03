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НовостиОбщество3 июня 2023 5:17

В омском Парке им. 30-летия ВЛКСМ аттракционы «отдыхают» из-за аномальной жары

Периодические перерывы в работе составляют 15 минут
Елена УРМАНОВА
ФОТО: ПАБЛИК «ГОРОДСКИЕ ПАРКИ | ОМСК»

ФОТО: ПАБЛИК «ГОРОДСКИЕ ПАРКИ | ОМСК»

В парке имени 30-летия ВЛКСМ из-за аномальной жары приняли решение время от времени останавливать аттракционы. Для того чтобы остыть, пусковым механизмам потребуется не менее 15 минут. Такая информация появилась в группе «Городские парки | Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Дополнительные технические перерывы необходимы также контролерам и операторам. Ведь долгое пребывание на активном солнце может обернуться тепловым ударом.

Отметим, что до лета 2023 года в городских парках таких мер не принимали.

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