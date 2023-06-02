Виталий Хоценко побывал в гостях у семьи участника СВО Юрия Жаворонка

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня в ходе рабочей поездки в Таврический муниципальный район глава омского региона Виталий Хоценко встретился с семьей участника специальной военной операции Юрия Жаворонка. Отметим, что свое время Юрий окончил с отличием Омский автобронетанковый инженерный институт, но вынужден был уволиться со службы в связи с болезнью матери. Работал в структуре МВД, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 2002 году. Был мобилизован в октябре прошлого года, в ходе выполнения задач специальной военной операции дважды ранен. Сейчас он находится в отпуске для реабилитации.

- При выполнении воинского долга на Авдеевском направлении в ДНР Юрий Михайлович был дважды ранен. После реабилитации он планирует снова вернуться на линию фронта. Супруга Елена Викторовна, дочь Надежда и сын Арсений всячески поддерживают и гордятся своим героем. А Юрий Михайлович чувствует надежный тыл. Мы всегда поддержим! — отметил Виталий Хоценко. Необходимые меры поддержки Юрию и его семье окажут в филиале государственного фонда «Защитники Отечества», открытого по поручению президента России Владимира Путина. Филиал госфонда работает по принципу одного окна и находится по адресу - улица Петра Некрасова, 3.