В Омске с молотка уйдут 2 причала у Речного вокзала

Фото: Елена УРМАНОВА

Сегодня, 2 июня, стартовал прием заявок на участие в торгах по продаже двух причалов на площади Бухгольца,1. Об этом сообщило Омское Росимущество. Один причал расположен на набережной Иртыша, другой – Оми. Аукционы пройдут 7 июля.

Начальная стоимость причала площадью 3905 кв.м., расположенного на набережной речного вокзала на Иртыше – 1,115 млн рублей. Его построили в 1963 году.

Второй причал продают за 1,081 млн рублей. Его площадь 3470 кв. м, располагается он на Оми.

Четыре года назад суд обязал Росимущество сделать на причалах ремонт. Теперь за надлежащим состояние причалов будет отвечать новый собственник.

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