В Омской области бывшему контрактнику выписали штраф в 25 тыс. рублей за выезд в Казахстан

В Омской области суд оставил в силе приговор бывшему военнослужащему. Мужчину обвиняют в нарушении требований по защите государственной тайны.

Ранее мировой судья приговорил фигуранта дела к штрафу в размере 25 тысяч рублей за два выезда с территории РФ

— Подсудимый проходил военную службу по контракту, принял на себя перед государством обязательство по неразглашению доверенных ему сведений, составляющих государственную тайну, а также дал согласие на частичные, временные ограничения его прав на выезд из Российской Федерации, однако после окончания контракта выезжал на территорию Республики Казахстан, — сообщили в пресс-службе суда.

Исилькульский городской суд отклонил аппеляцию стороны защиты подсудимого и оставил приговор, вынесенный мировым судьей, в силе.

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