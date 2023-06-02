Северный обход Омска пройдет еще севернее для сохранения лесов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональный минтранс согласовал новый проект строительства Северного обхода Омска.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министерство.

Первичный план предусматривал, что трасса пройдет через Подгородский лесхоз. Однако в этом случае пришлось бы вырубить 35 га леса.

В апреле жители деревни Подгородка и поселка Пушкино встретились с представителями проектировщика и областного правительства. Омичи предложили провести дорогу севернее Подгородки, чтобы сохранить деревья.

Минтранс одобрил такой вариант строительства трассы и внес коррективы в задание на проектирование объекта.

– Этот вариант предусматривает строительство автомобильной дороги длиной не более 67 км, строительство не более двух мостов, пяти транспортных развязок и 21 путепровода, — отметили в пресс-службе минтранса.

Напомним, что транспортный проект «Северный обход» будет способствовать развитию транспортных связей между Омском и Новосибирской и Тюменской областями.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru