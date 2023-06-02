В Омске в день полумарафона «Забег.РФ» изменят схему движения 6 автобусных маршрутов

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске в день проведения всероссийского полумарафона «Забег.РФ», 4 июня, изменят схемы движения нескольких маршрутов общественной транспорта. Муниципальные автобусы и маршрутки будут следовать по скорректированным схемам с 8 до 13 часов.

Так, автобусы маршрутов № 94, 500, 503 в направлении Амурского посёлка будут следовать с улицы Красный Путь по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена и с разворотом в районе площади Победы, далее — по утверждённым схемам, в обратном направлении — без изменения схем движения.

Автобусы маршрута № 62 будут следовать до остановки «Площадь Ленина» с проездом по проспекту Карла Маркса, улицам Лермонтова, Маршала Жукова, Думской, проспекту Карла Маркса, далее — по утверждённой схеме.

Автобусы маршрута № 73 с Красного Пути поедут по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту К. Маркса, улицам Лермонтова и Ленина;

По маршруту № 25 автобусы будут следовать с улицы Гагарина по Комсомольскому мосту с левым поворотом на улицу Думскую, с правым поворотом на улицу Пушкина, с правым поворотом на улицу Лермонтова, с правым поворотом на проспект Карла Маркса, по Комсомольскому мосту, по улицам Гагарина и Интернациональной, далее — по утверждённой схеме.

Напомним, что с 21 часов 3 июня и в день полумарафона, 4 июня, на ряде улиц в центре Омска будет перекрыто движение всех видов транспорта.

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