Виталий Хоценко проверил, как ведется ремонт дороги Омск — Русская Поляна — Харламово в Таврическом районе

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня, 2 июня, Виталий Хоценко проинспектировал участок автомобильной дороги Омск — Русская Поляна — Харламово протяженностью 19,2 км в Таврическом районе.

Ремонт дороги проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2023 году «Стройсервис» должен отремонтировать первые 8 км дороги до середины октября. В 2024 году реконструкцию дороги завершат. Из областного бюджета на проект выделят более 420 млн рублей.

Подрядная организация расширит автомобильную дорогу, укрепит основание и обочины, уложит два слоя нового дорожного покрытия, нанесет разметку. Также подрядчик установит дорожные знаки и остановочные павильоны.

Виталий Хоценко напомнил представителям подрядной организации о необходимости качественного выполнения работ и соблюдения сроков исполнения контрактных обязательств. Также глава региона поручил руководителю регионального Минтранса Динару Курманову ежедневно контролировать ход ремонта.

На содержание и ремонт дорог в Таврическом районе в 2023 году выделили 549 млн руб. Большую часть суммы направят на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на участок дороги в 4,5 км: Таврическое — Луговое — Тихвинка — Новоуральский — Пристанское и участок дороги в 9 км: Омск — Русская Поляна — Харламово. Ведутся работы на трассе Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка и на дорогах в райцентре, в селах Пристанское и Харламово.

В 2023 году на средства федерального, областного и местного бюджетов в Омской области отремонтируют 130,4 км автомобильных дорог.

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