Омская мэрия просит горожан не поджигать тополиный пух

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Омска просят ни в коем случае не поджигать тополиный пух, скапливающийся на улицах города и во дворах.

По словам специалистов управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности, чтобы избежать возникновения возгорание необходимо: поливать водой и очищать места скопления пуха; своевременно вывозить бытовой мусор и крупногабаритные отходы с мусорных площадок. Взрослым рекомендуют провести беседы с детьми об опасности игр с огнем и объяснить им, что поджигать пух нельзя. Аккуратнее призывают быть и курильщиков, ибо непотушенная сигарета, брошенная в пух, также может стать причиной пожара.

Напомним, в Омске и районах области до 25 июня 2023 года действует режим повышенной готовности из-за пожароопасного. В регионе сохраняется запрет на сжигание травы, разведения костров и посещение лесов.

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