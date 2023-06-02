Омский аэропорт назвал «Уральские авиалинии» самым непунктуальным перевозчиком

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский аэропорт опубликовал рейтинг пунктуальности авиаперевозчиков за май 2023 года.

В строгом соответствии с расписанием 100% рейсов выполнили четыре авиакомпании: «Красавиа», «Победа», «Икар», «Нордстар». Более 90% полетов без задержек вылетов и посадок совершили самолеты таких авиаперевозчиков, как «Аэрофлот», «ЮТэйр», «Сибирь», «Ямал», «Северный ветер», «ЮВТАэро».

От 70% до 90% рейсов по расписанию выполнили Uzbekistan Airways, «Россия», QAZAQ AIR, «Ред Вингс», «Азимут».

У авиакомпании «СмартАвиа» без единой задержки в мае вылетели и приземлились чуть больше половины (55,6%) рейсов.

Традиционно аутсайдером рейтинга пунктуальности стали «Уральские авиалинии» — 34,6% вылетов в соотвествии с расписанием. Таким образом, перевозчик задержал почти 70% рейсов в минувшем месяце.

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