Семь автобусов изменят схему движения 2 и 3 июня из-за проведения «ВелоОмска»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за проведения «ВелоОмска» 2 и 3 июня изменят схему движения семь автобусов. Об этом предупреждает горадминистрация.

Временные неудобства для омичей связаны с проведением велопарада «ВелоОмск». Изменения ожидаются следующие:

С 10:00 2 июня до 21:00 3 июня:

автобусы по маршруту № 73 будут следовать с улицы Красный Путь по улице Интернациональной с правым поворотом в направлении улицы Ленина, далее — по установленной схеме;

автобусы по маршрутам № 94, 500, 503 в направлении посёлка Амурский будут следовать с улицы Красный Путь по улице Интернациональной с разворотом в районе площади Победы, далее — по утверждённым схемам, в обратном направлении — без изменения схем движения;

автобусы по маршруту № 62 будут следовать до остановочного пункта «Площадь Ленина» с проездом по проспекту К. Маркса, улицам Лермонтова, Маршала Жукова, Думской, проспекту К. Маркса и далее по утверждённой схеме.

С 9:00 до 14:00 часов 3 июня 2023:

автобусы по маршрутам № 94, 500, 503 в направлении посёлка Амурский будут следовать с моста им. 60-летия Победы по улицам Фрунзе, Герцена, далее — по утверждённым схемам, в обратном направлении — без изменения схем движения;

автобусы по маршруту № 62 будут следовать до остановочного пункта «Площадь Ленина» с проездом по проспекту К. Маркса, улицам Лермонтова, Маршала Жукова, Думской, проспекту К. Маркса и далее по утверждённой схеме;

автобусы по маршруту № 73 будут следовать с улицы Красный Путь по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту К. Маркса;

автобусы по маршруту № 34 будут следовать с улицы Герцена по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональной, Герцена, далее — по утверждённой схеме;

автобусы по маршруту № 25 будут следовать с улицы Гагарина по Комсомольскому мосту с левым поворотом на улицу Думскую, с правым поворотом на улицу Пушкина, с правым поворотом на улицу Лермонтова, с правым поворотом на проспект К. Маркса, по Комсомольскому мосту, по улицам Гагарина, Интернациональной, далее — по утверждённой схеме.

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