Шашлычная «Шеф мангал» сгорела на перекрестке Герцена и 7-ой Северной в Омске

Фото: «Жесть Омск» во «Вконтакте»
В Омске на перекрестке Герцена и 7-ой Северной сгорела шашлычная «Шеф мангал». об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Пожар произошел накануне. Нестационарный торговый объект выгорел на площади 100 квадратных метров. Он располагался на остановке общественного транспорта «7-я Северная». Рядом же с ним расположен частный сектор, а также еще несколько точек торговли.
Как отметили спасатели, к тушению были привлечены 6 пожарных автомобилей и 28 человек личного состава.
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