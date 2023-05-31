В Омске программисту могут платить 400 тысяч рублей в месяц

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Аналитики сервиса SuperJob изучили предложения работодателей по вакансии «Программист РНР» в сфере информационных технологий в Омске за май 2023 года. Такие программисты занимаются разработкой программного обеспечения, оптимизацией кода; написанием и доработкой дополнительных модулей, новых сервисов и скриптов. Максимальная зарплата в Омске составляет 400 тысяч рублей.

В Москве таким специалистам готовы платить до 550 тысяч, в Санкт-Петербурге — до 460 тысяч. От претендентов требуют стаж не менее 3 лет, знание различных фреймворков, опыт проектирования и разработки высоконагруженных систем.

От 65 до 95 тысяч рублей могут зарабатывать сотрудники со знанием теории баз данных и практическим опытом работы с СУБД, знанием принципов объектно-ориентированного программирования, JavaScript, HTML и CSS, XML, а также с опытом программирования на PHP от полугода и знанием английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru