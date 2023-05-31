Виталий Хоценко проинспектировал ход ремонта дорог в Омске

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Врио губернатора Виталий Хоценко совместно с мэром Сергеем Шелестом проинспектировал ход ремонта дорог в Омске. В 2023 году в областном центре в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут приведены в порядок 14 улиц общей протяженностью 15,9 километра.

В ходе объезда Хоценко посетил четыре объекта в Чкаловском поселке — дороги по улицам Романенко, 50 лет ВЛКСМ, 75-й Гвардейской бригады, Петра Осминина. Там работы ведет компания ООО «СПК «ДОРСТРОЙ». Готовность объектов составляет от 28% до 55%. Работы на всех четырех улицах подрядчик должен завершить до 1 августа 2023 года.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Главы региона и города также оценили ход работ по нанесению дорожной разметки на улице Гагарина в центре Омска. Всего в Омске будут нанесены свыше 98 тысяч кв. м. разметки.\

Финальной точкой объезда стала улица Интернациональная, которую ремонтирует ООО «СИБДОР». На сегодня компания-подрядчик выполнила 62% работ, идет обустройство новых бордюров.

— С мэром согласовали новый формат по ремонту дорог. Бордюр обязательно должен быть гранитный – он долговечней. Проговорили с профильными специалистами управления дорожного хозяйства и благоустройства города, что уборка бордюров будет производиться максимально аккуратно, чтобы бордюры прослужили как можно дольше. Кроме того, мы делаем тротуарную плитку, но почему-то забываем о газонах. В дальнейшем работы в центральной части города будет включать посев газона, причем с обустройством автополива, чтобы у объектов был полностью законченный вид, — подвел итоги объезда Виталий Хоценко.

Врио губернатора также поручил омской мэрии разработать единый формат благоустройства центра Омска и представить предложения с учетом мнения омичей.

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