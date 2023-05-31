ОмГТУ открыл набор студентов на базовую кафедру «Газпром нефти»

Как сотрудничают Омский государственный технический университет и ведущее нефтеперерабатывающее предприятие в интервью «АиФ» рассказал генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.

Омский НПЗ более десяти лет взаимодействует с учебными заведениями города. Приоритетной для предприятия является работа с омским политехом. Неслучайно именно в ОмГТУ в 2014 году при поддержке Минобразования региона была открыта базовая кафедра «Газпром нефти». Выпускники кафедры становятся высококвалифицированными специалистами в сфере переработки нефти. На протяжении всех лет обучения они находятся в контакте с представителями Омского НПЗ, большая часть выпускников становится сотрудниками предприятия.

«Кафедра выпустила уже более 250 молодых высококвалифицированных специалистов с опытом работы на производстве. Профессиональные компетенции студенты получают, в том числе и на техническом полигоне нашего учебного центра, и на оплачиваемой практике в составе рабочих коллективов производственных установок. Это дает ребятам реальный рабочий опыт», — подчеркнул Олег Белявский.

На базовую кафедру в политехе приходят учиться молодые люди, которые уже определились с направлением карьеры. Многие из них получили мотивацию участвуя в проектах профориентационной программы предприятия «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ». Она работает с возможными будущими специалистами Омского НПЗ на самых ранних этапах. В программу вовлечены все образовательные учреждения Омска, а целевую часть ребят определяют при помощи профориентационных массовых тестов.

В итоге на базовой кафедре «Газпром нефти» учатся молодые люди, четко поставившие себе цель работать в нефтеперерабатывающей промышленности. Обучение на кафедре является целевым и гарантирует трудоустройство после окончания вуза. Стажировки на предприятии дают возможность познакомиться с местом работы и влиться в трудовой коллектив. Сейчас набор на новый поток обучения на базовой кафедре снова открыт.