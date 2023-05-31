В Омске из сквера у ДК Звездный, благоустроенного в прошлом году, похитили новые лавочки

Фото: Омск-информ.

В Омске в сквере сквере у ДК Звездный на улице 22 Апреля похитили почти новые лавочки. Отметим, что установили их прошлым летом, после проведения благоустройства сквера по нацпроекту «Жилье и городская среда». Всего в указанном месте подрядчики установили 20 лавок, но сейчас их стало меньше. При этом самая первая лавочка исчезла оттуда еще зимой, вторая - весной. Теперь омичи вынесли несколько лавок.

- Еще раньше отсюда украли модели планет, так теперь и до лавочек добрались, — сообщила в соцсетях жительница соседнего дома.

Макет парада планет Солнечной системы была установлена перед ДК «Звездным» тоже в прошлом году, однако уже весьма скоро после этого пропала модель Солнца. Затем городские власти приняли решение убрать остальные планеты.

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