Сергей Шелест рассказал, что еще 9 портретов олимпийцев передали в музей «Искусство Омска»

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Музей «Искусство Омска» пополнился девятью портретами прославленных омских спортсменов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

- Минувшей зимой, открывая свою персональную выставку, народный художник России Никас Сафронов уже презентовал 5 работ, написанных им в рамках проекта «Аллея олимпийских чемпионов». Они также находятся в нашем музее, - уточнил градоначальник.

Напомним, что в преддверии Дня города в Омске откроется «Аллея олимпийских чемпионов». Это масштабный проект, который инициировал меценат, омич Сергей Козубенко.

12 августа откроется экспозиция из 62-х портретов именитых омских спортсменов. Все они написаны Никасом Сафроновым. В этот же день пройдет презентация бюстов выдающихся омичей на улице Думской. Автором работ стал член российского Союза художников Сергей Полегаев и его команда.

- Напомню, что масштабный проект — «Аллея олимпийских чемпионов» — инициирован и финансируется известным меценатом, нашим земляком Сергеем Павловичем Козубенко, - уточнил Сергей Шелест.

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