Четыре рабочих дня ожидается в Омской области на следующей неделе из-за Дня России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за Дня России на следующей недели в Омской области ожидается четыре рабочих дня.

По традиции 12 июня объявлено выходным днем. В этом году праздник выпадает на понедельник. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд – с 10 по 12 июня.

Рабочая неделя начнется во вторник, 13 июня, и будет четырехдневной.

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