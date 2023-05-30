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НовостиОбщество30 мая 2023 4:44

Четыре рабочих дня ожидается в Омской области на следующей неделе из-за Дня России

Дополнительным выходным станет понедельник, 12 июня
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за Дня России на следующей недели в Омской области ожидается четыре рабочих дня.

По традиции 12 июня объявлено выходным днем. В этом году праздник выпадает на понедельник. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд – с 10 по 12 июня.

Рабочая неделя начнется во вторник, 13 июня, и будет четырехдневной.

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