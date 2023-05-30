Четыре рабочих дня ожидается в Омской области на следующей неделе из-за Дня России

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из-за Дня России на следующей недели в Омской области ожидается четыре рабочих дня.
По традиции 12 июня объявлено выходным днем. В этом году праздник выпадает на понедельник. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд – с 10 по 12 июня.
Рабочая неделя начнется во вторник, 13 июня, и будет четырехдневной.
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