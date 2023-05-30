В Омске 2 июня ожидается слабая магнитная буря

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Накануне лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН опубликовала прогноз магнитных бурь на 27 дней.

Согласно данным специалистов, 2 и 18 июня в Омске ожидаются слабые магнитные бури. Кроме того, 4, 5, 19, 20 и 25 июня магнитосфера будет возбужденной, что не предвещает ничего хорошего.

Фото: скриншот сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Напомним, метеозависимым в дни магнитных бурь следует оградить себя от стрессов и нагрузок. Специалисты также рекомендуют пить как можно больше воды и употреблять меньше соли и спиртных напитков.

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