В Омской области будут судить работников ОАО «РЖД», по вине которых сошли с рельсов 4 полувагона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области будут судить трех работников ОАО «РЖД». Их обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба.

— По версии следствия, должностные лица, ответственные за безопасное движение поездов на железнодорожной станции Называевская Западно-Сибирской железной дороги, не обеспечили надлежащее качество содержания железнодорожного пути и контроль за его состоянием. В результате допущенных нарушений правил безопасности в апреле 2022 года при проведении маневровых работ на указанном участке железной дороги произошел сход четырех полувагонов, груженных щебнем, собственнику вагонов причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело в ближайшее время будет передано для рассмотрения в Называеский городской суд.

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