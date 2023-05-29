Прокуратура через суд обязала ГУЛХ ликвидировать свалку возле леса на окраине Омска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омская межрайонная природоохранная обнаружила несанкционированную свалку бытовых отходов на подъездке к микрорайону Большие Поля, расположенному на окраине Омска.

Найти тех, кто сбрасывал мусор, не удалось. Загрязненная территория относилась к лесному фонду, что автоматически перекладывает обязательства по ликвидации свалки на Главное управление лесного хозяйства (ГУЛХ) Омской области. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что ГУЛХ ничего для этого не сделало.

Тогда межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с требованиями признать незаконным бездействие ведомства и принять меры по ликвидации несанкционированных свалки.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме, а ГУЛХ с решением инстанции не согласилось и попыталось обжаловать ее. Омский облсуд отклонил апелляционную жалобу ведомства и оставил в силе решение суда первой инстанции.

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