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НовостиПроисшествия27 мая 2023 8:57

С начала года в Омской области мошенники дистанционно похитили 270 миллионов рублей

За этот период было совершено около 2000 подобных преступлений
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2023 года на территории Омской области полицией было зарегистрировано более 2 тысяч дистанционных хищений. Омичам причинен ущерб на сумму более 270 млн рублей. - Основной и единственный верный совет: к любому звонку или сообщению от незнакомого вам человека всегда относитесь критически, особенно если звонивший представляется работником Центробанка, представителем службы безопаснсоти, технического контроля, сотрудником полиции, ФСБ, прокуратуры или следственного комитета. Представители подобных структур никогда инициативно не связываются с гражданами по вопросам финансовой безопансоти, - сообщили в пресс-службе омской полиции.

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