Омские врачи спасли после инсульта жизнь отца четверых детей

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Омске у 35-летнего отца четверых детей прямо на работе произошел инсульт, парализовало половину тела. После вызова бригады скорой помощи больного оперативно доставили в медсанчасть № 4, где пациент получил необходимую помощь и вскоре начал ходить.

- Его подняли в нашу неврологическую реанимацию и сразу провели тромболитическую терапию. Так случилось, что пациент попал в «терапевтическое окно». Оно длится до 4,5 часов после тромбоза. Это время, когда можно растворить тромб в головном мозге и нормализовать кровоснабжение, – рассказал врач-невролог Юлия Тимофеева

Спустя сутки мужчина двигался и разговаривал, мог глотать и уже ходил самостоятельно. Причиной произошедшего могло послужить курение и недообследованность пациента.

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