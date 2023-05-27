Омский врио губернатора Хоценко провел рабочую встречу с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В ходе рабочего визита в Москву временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко провел вторую за день встречу с руководителем парламентской партии. Глава региона и Леонид Слуцкий поговорили на темы реализации национальных проектов, борьбы с оттоком населения, повышения качества жизни в регионе, поддержку участников СВО и членов их семей.

- С председателем ЛДПР Леонидом Эдуардовичем Слуцким обсудили перспективы развития Омской области. Особое внимание уделили выполнению задач, которые перед нами поставил Президент России Владимир Владимирович Путин. Это реализация национальных проектов, борьба с оттоком населения, повышение качества жизни каждого жителя региона, поддержка участников СВО и их семей, - подчеркнул глава Омского региона.

Он добавил, что сегодня ЛДПР оказывает большую адресную помощь участникам специальной военной операции.

- В Омской области члены партии собирают гуманитарную помощь нашим бойцам, отстаивают права граждан в сфере оплаты услуг ЖКХ. Мы благодарны им за эту работу. Будем работать единым фронтом со всеми партиями на благо наших граждан, - отметил Виталий Хоценко.

Накануне в столице временно исполняющий обязанности губернатора Омской области встретился с руководителем партии «Новые люди» Алексеем Геннадьевичем Нечаевым. В ходе встречи глава региона заручился поддержкой партии в сфере молодёжного предпринимательства и поддержки инициатив омского бизнеса.