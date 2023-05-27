Глава Омской области Хоценко договорился с партией «Новые люди» о развитии молодежного предпринимательства

Фото: пресс-служба омского правительства.

Во время рабочего визита в Москву временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко встретился с руководителем партии «Новые люди» Алексеем Геннадьевичем Нечаевым. В ходе встречи глава региона заручился поддержкой партии в сфере молодёжного предпринимательства и поддержки инициатив омского бизнеса. - «Новые люди» уделяют приоритетное внимание вопросам сохранения предприятий и рабочих мест, партия также зарекомендовала себя эффективным представителем интересов бизнес-сообщества на федеральном уровне. Мы заинтересованы в совместной работе на благо нашего региона. У Омской области огромный интеллектуальный потенциал в сфере молодежного предпринимательства. У нас много талантливых бизнесменов, в том числе и начинающих, чьи идеи и проекты необходимо поддерживать. И мы обязательно будем оказывать им поддержку, - отметил Виталий Хоценко. Врио губернатора также подчеркнул, что сегодня для развития страны и региона необходимо объединять усилия, несмотря на различные политические взгляды и подходы