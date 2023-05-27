Сотня омских работодателей приняла на работу около 600 сотрудников за деньги от государства

Фото: минтруд региона.

В Омской области подвели итоги двухлетней работы программы поддержки и субсидирования найма для трудоустройства безработных, данные сообщает минтруд по региону. Согласно условиям, работодатели получают частичную компенсацию затрат на выплату заработной платы принятым работникам. При этом деньги выплачиваются поэтапно Социальным фондом РФ.

- Мера господдержки направлена на защиту людей, которые нуждаются в скорейшем трудоустройстве: безработных, с которыми прекращен трудовой договор или тех, кто находятся под риском увольнения, молодежи в возрасте до 30 лет, граждан, прибывших с территорий ДНР, ЛНР и Украины, — рассказала заместитель начальника отдела трудоустройства и специальных программ департамента занятости населения регионального минтруда Юлия Андреева.

Первый платеж за нового сотрудника ралботодателю поступает через месяц после трудоустройства, второй — через три месяца, третий — через полгода. При приеме на работу зарегистрированных в центрах занятости безработных работодатель может получить до 73 тысяч рублей на каждого, а в отдельных сферах промышленности — до 292 тысяч рублей на человека.

Около 80% трудоустроенных по программе пополнили ряды сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Омской области.

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