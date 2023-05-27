В омской школе №6 открыли мемориальный комплекс погибшим в боях ученикам

Фото: стоп-кадр видеосюжета «12 канала».

В омской школе № 6 увековечили память троих учеников-военнослужащих, погибших в боях. Они отдали жизнь при исполнении воинского долга в разное время. Так Владимир Горячев погиб в ходе Великой Отечественной войны, Александр Ткачёв — в Чеченской кампании, а Игнат Пряничников — в ходе спецоперации. Посмертно он был награждён орденом Мужества. Инициативу по созданию небольшого мемориального комплекса взяли на себя бывшие выпускники — одноклассники и близкие друзья Игната Пряничникова. Они хотят, чтобы герои Отечества навсегда остались в стенах родной школы и памяти учеников. Право торжественно открыть мемориальный комплекс и первыми возложить цветы предоставили родителям и супруге погибшего бойца спецназа.

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