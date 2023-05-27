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НовостиОбщество27 мая 2023 2:55

Авиаперевозчик спустя 4 месяца отменил субсидированные рейсы Омск-Тобольск

Их выполняли с января 2023 года
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

В расписании омского аэропорта, которое было опубликовано 26 мая на сайте организации, исчезли субсидированные авиаперелеты по маршруту Омск - Тобольск. Их с 7 января 2023 года выполняла авиакомпания «ЮВТ Аэро».

Сначала из одного сибирского города в другой можно было улететь дважды в неделю - по понедельникам и субботам, затем перевозчик сократил количество вылетов до одного каждую неделю. Теперь субсидировнные государством гражданские перелеты в этом направлении вообще не выполняют.

При этом руководство омского аэропорта намерено возобновить переговоры с авиакомпанией о возвращении перелетов по этому маршруту, сообщает «Новый Омск».

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