Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика26 мая 2023 12:54

В Омской области 75 молодых семей получили жилищные сертификаты от государства

Парам, покупающим или строящим жилье, компенсируют 35% расходов
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Омской области накануне ввыдали 75 свидетельств на приобретение и строительство жилья по федеральной программе «Молодая семья». 16 свидетельств из них уже оплачены. Сертификат дает право молодым семьям из категории малоимущих компенсировать 35% от стоимости жилья.

- Социальные выплаты на покупку или строительство жилья получили омичи и жители Любинского, Калачинского, Оконешниковского и других районов области. Для обеспечения свидетельств из бюджетов разных уровней выделено 78 млн рублей, — сообщили в мистрое Омской области.

Для того чтобы стать участником программы, молодая семья должна обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства с заявлением и необходимым набором документов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru