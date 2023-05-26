В Омской области 75 молодых семей получили жилищные сертификаты от государства

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Омской области накануне ввыдали 75 свидетельств на приобретение и строительство жилья по федеральной программе «Молодая семья». 16 свидетельств из них уже оплачены. Сертификат дает право молодым семьям из категории малоимущих компенсировать 35% от стоимости жилья.

- Социальные выплаты на покупку или строительство жилья получили омичи и жители Любинского, Калачинского, Оконешниковского и других районов области. Для обеспечения свидетельств из бюджетов разных уровней выделено 78 млн рублей, — сообщили в мистрое Омской области.

Для того чтобы стать участником программы, молодая семья должна обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства с заявлением и необходимым набором документов.

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