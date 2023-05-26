Омская прокуратура обязала мэрию установить 43 оповещателя по городу

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Облпрокуратура омского региона через суд обязала омскую мэрию установить по городу 43 оповещателя населения. Также в течение трех месяцев руководство муниципалитета должно починить городскую систему оповещения населения в целом.

- Прокурор города Омска Павел Попов направил в суд исковое заявление с требованиями обязать орган местного самоуправления в срок не позднее 1 сентября 2023 года привести муниципальную систему централизованного оповещения населения областного центра в состояние постоянной готовности, восстановив работоспособность 1 стойки оповещения и 43 электросирен, расположенных на территории, - сообщили в надзорном ведомстве.

Накануне Центральный районный суд рассмотрел требование оборудовать источниками противопожарного водоснабжения 28 участков в пределах Омска. Нарушения выявлены в границах Новоалександровки, пострадавшей от огня в начале мая 2022 года, поселка Загородный, Береговой, а также микрорайон Степной, Самарка, Немецкий поселок и некоторые другие. Все эти мероприятия должны провести к 31 декабря 2025 года - таково решение суда.

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