Глава Омского района посетил строящуюся амбулаторию в Морозовском поселении

Фото: ЛС Геннадия Долматова ВКонтакте.

Глава Омского района Омской области Геннадий Долматов совместно с главой Морозовского поселения Александром Мишенковым посетили строящуюся модульную амбулаторию.

– Открытие запланировано уже в этом году. Здание построено, проведены инженерные коммуникации. На очереди наружные работы и благоустройство территории, – рассказал Геннадий Долматов на странице ВКонтакте.

Площадь амбулатории составляет 273 квадратных метра. Техзаданием предусмотрены просторный коридор для комфортного ожидания приема, стоматологический, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, а также кабинет приема пациентов, стерилизационная, комната медицинского персонала.

Здесь же оборудуют подстанцию скорой помощи.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru