По задумке Хоценко в Омске откроют центр федерального стройконтроля

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

В ближайшее время в омском регионе появится отделение федерального центра стройконтроля. Об этом сообщил врио губернатора Хоценко после встречи в Москве с руководителем Главгосэкспертизы Игорем Маныловым. Новая структура поможет эффективно реализовывать в регионе федеральные программы и нацпроекты.

- Заручился его поддержкой в части методологии по созданию в Омской области Центра федерального строительного контроля. Политика в сфере строительства на территории региона должна быть единой. Вижу, что для этого нам нужно повышать эффективность использования средств федерального и регионального бюджетов и сокращать сроки строительства. Убежден, что такой подход позволит нам возводить школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты быстро, качественно и без лишней бюрократии, — написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Во время визита в столицу представители строительной отрасли Омской области, которые проходили двухдневное обучение, организованное Главгосэкспертизой России.

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