В двух районах Омской области 24 и 25 мая прошли антитеррористические учения

Фото: пресс-служба УФСБ по Омской области.

В Марьяновском и Москаленских районах Омской области 24 и 25 мая прошли антитеррористические учения.

— Согласно сценарию антитеррористического учения, на территорию Марьяновского и Москаленского районов проникли две разведывательно-диверсионные группы, имевшие при себе самодельные взрывные устройства. Неустановленные вооруженные лица совершили подрыв железнодорожных путей на станции Марьяновка, также планировали осуществить террористический акт в администрации Марьяновского района. К работе незамедлительно приступил Оперативный Штаб в Омской области. После анализа ситуации начальником УФСБ России по Омской области генерал-майором Савченковым А.С. было принято решение о проведении на части территории Марьяновского района Омской области контртеррористической операции (КТО), — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

В учения приняли участия подразделения региональных УФСБ, УМВД, СУ СК, УФСВНГ, ГУ МЧС, ФСО, Омского территориального гарнизона, а также правительства Омской области и других ведомств.

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