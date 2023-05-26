Аттракцион «Железная дорога» в Советском парке в Омске отремонтируют за 449 тысяч рублей

Фото: 2gis.

В Омске в Советском парке за 449 тысяч рублей отремонтируют аттракцион «Железная дорога». Подрядчик — ИП Плетнев А.В. — должен будет провести все работы в течение 14 дней со дня оплаты договора.

Согласно информации, размещенной на портал госзакупок, подрядная организация должна будут подготовить к покраске покрасить ограждения территории, опоры освещения, пункт оператора, проверки билетов и ящики оборудования. И самое главное — покрасить сам поезд и вагончики и оформить их дизайнерской росписью.

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