В Омской области на треть сократилось количество термоточек по сравнению с 2022 годом

Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Омской области на треть сократилось количество термоточек по сравнению с 2022 годом.

Если в этом году система «ИСДМ – Рослесхоз» в регионе были зафиксированы около 2,5 тыс. термических точек, то в 2022 году — 3,8 тыс.

— Все обнаруженные возгорания учитываются и проверяются сотрудниками Главного управления. По всем возгораниям сведения незамедлительно передаются в ЕДДС муниципальных районов, пожарные подразделения ГУ МЧС России по Омской области, ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области, — сообщила начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения государственного задания ГУЛХ Инна Вдовина.

Отметим, с начала пожароопасного сезона в Омской области произошел 371 лесной пожар. При этом 360 из них были ликвидированы в первые сутки.

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