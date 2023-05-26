В Омской области на выходных воздух прогреется до +25 градусов

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омской области в этих выходные будет без осадков и до +25 градусов. Об этом сообщают в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в субботу, 27 мая, ночью ожидается от +3 до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов. Ветер восточный, юго-восточный со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

В воскресенье, 28 мая, погода в Омске и области существенно не изменится: ночью +3...+8, днем +20...+25 градусов, без осадков. Ветер южный, юго-восточный. Его скорость составит от 2 до 11 метров в секунду.

В субботу и воскресенье в ночные часы местами по территории Омской области возможны заморозки до 0...-5 градусов.

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