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НовостиПолитика26 мая 2023 6:28

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня вышел на работу после небольшого отпуска

Пока градоначальник отдыхал, обязанности главы города исполнял вице-мэр Фомин
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Сегодня, 26 мая, мэр Омска Сергей Шелест вернулся запланированного краткосрочного отпуска. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Все время, пока Шелест находился в отпуске, обязанности главы города исполнял вице-мэр Евгений Фомин.

Напомним, информацию о том, что омский градоначальник отправился отдохнуть, в прошлый четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

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