Мэр Омска Сергей Шелест сегодня вышел на работу после небольшого отпуска

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.
Сегодня, 26 мая, мэр Омска Сергей Шелест вернулся запланированного краткосрочного отпуска. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
Все время, пока Шелест находился в отпуске, обязанности главы города исполнял вице-мэр Евгений Фомин.
Напомним, информацию о том, что омский градоначальник отправился отдохнуть, в прошлый четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru