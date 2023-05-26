Сергей Шелест и Владимир Корбут поздравили омских предпринимателей с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Сегодня ,26 мая, мэр Сергей Шелест и председатель омского Горсовета Владимир Корбут

поздравили предпринимателей с профессиональным праздником.

— Ваш профессионализм, ответственность и готовность к новому являются залогом успеха, способствуют созданию конкурентной среды, выходу омских товаров на внешние рынки и рынки стран-партнеров России. Без этого сегодня невозможно представить экономику нашего государства. Спасибо за вашу работу, дальнейших успехов и процветания, — говорится в поздравление.

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