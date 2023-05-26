В Омске в Амуре-2 построят 8-этажку с 91 однокомнатной квартирой

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Омске в микрорайоне № 3 в Амуре-2 построят восьмиэтажный жилой дом на 155 квартир.

Накануне департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство компании-застройщику ООО «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон «Северное».

По проекту в доме будут 155 квартир, в том числе 91 однокомнатная, 37 двухкомнатных и 27 трехкомнатных. Общая площадь жилых помещений в многоэтажке составит 7867,2 кв. м.

Напомним, в Амуре-2 в рамках инвестиционного проекта ГК «Стройбетон» в ближайшие годы возведет 34 многоэтажных дома, а также объекты социальной инфраструктуры три детских сада и школу с бассейном на 2500 мест.

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