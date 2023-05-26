Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замминистра образования Омской области Леонид Гурьян ушел в отставку. Как сообщают «Коммерческие вести», последний рабочий день в ведомстве для чиновника был в среду, 25 мая.

Во время работы в министерстве Гурьян занимался вопросами, связанными с управлением имуществом, госзакупками и капремонтом школ.

По информации издания, Леонид Гурьян планировал покинуть ведомство еще два месяца назад, буквально сразу после ухода Татьяны Дерновой. Но чиновнику не повезло: сначала долго не могли назначить нового министра, а затем и вовсе сменился губернатор.

Отметим, до перехода на работу в министерство Гурьян почти шесть лет возглавлял Омского автотранспортного колледжа.

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