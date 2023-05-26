Два омича претендуют на должности судей в Омске и области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске и области на должности судей претендуют два омича. Накануне была опубликована повестка грядущего заседания ККС.

Так, сменить и.о. председателя Ленинского районного суда Омска Инну Московец намерен Владислав Котунов. Сейчас он занимает эту же должность, но в Первомайском райсуде.

А вот на кресло председателя Черлакского райсуда претендует Андрей Чекурда. Последние 19 лет, с февраля 2004 года, он входит в штат Куйбышевского райсуда.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru