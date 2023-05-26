В Омске зеленая комиссия запретила кронировать деревья летом

Кронирование деревьев носит сезонный характер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кронировать деревья летом запретила зеленая комиссия. Заседание членов собрания состоялось накануне.

Комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений рассмотрела 32 вопроса. В их числе обрезка деревьев в летний период. Запрет на эти работы был введен из-за сезонности. В жаркую погоду и период роста растений тревожить живую крону запрещено, так как дерево может погибнуть.

К слову, недавно стало известно, что итоговые протоколы с заседаний комиссии публиковать на сайте горадминистрации не будут. Это вызвало шквал негодования экоактивистов. Однако председатель комиссии подчеркнул, что все желающие могут принимать участие в открытой «зелёной» комиссии, чтобы следить за состоянием насаждений в Омске.

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