Проезд в омских электричках подорожает с 1 июля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 июля в омских электричках подорожает проезд. Об этом заявили в пресс-службе АО «Омск-пригород».

Так, за билет на электричку из Омска до Исилькуля нужно будет отдать на 10 рублей больше - 189. А до Кормиловки цена вырастет на 4 рубля и составит 77 «деревянных».

Как отметили в компании-перевозчике, тарифы на проезд в электричках не менялись полтора года. Все тарифы и льготы сохранятся на прежнем уровне.

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