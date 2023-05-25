В Омске на 47-м году жизни скончался директор хоккейной академии «Авангард» Евгений Хацей

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне в Омске в возрасте 46 лет скончался чемпион России по хоккею, директор хоккейной академии «Авангард» Евгений Хацей. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

За свою карьеру Хацей выступал за «Торпедо», «Металлург», «Амур», «Сибирь», «Витязь», а также «Авангард», в составе которого в 2004 году стал чемпионом России. В 2018 хоккеист вернулся в омский клуб, где занял должность директора по хоккейным операциям и руководителя по развитию команд. В мае 2022 года он возглавил хоккейную академию «Авангард».

Напомним, сегодня, 25 мая, стало известно, что Александр Крылов уходит с должности председателя совета директоров «Авангард».

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