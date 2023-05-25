Олимпийский чемпион Барнашов: омичи лишатся важного спортивного объекта, если лыжная база на Березовой перейдет в частные руки

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Сегодня, 25 мая, в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа, расположенном в Тюмени, состоялось первое заседание по кассационное жалобе ООО «Черномор» к департаменту архитектуры и градостроительства администрации Омска.

Компания требует, чтобы омская мэрия ввела в эксплуатацию комплекс из строений спортивного назначения, находящихся, по оценке организации, в ветхом состоянии. Есть предположение, что таким образом бенефициары коммерческой фирмы в лице бизнесменов Авдошиных хотят получить право собственности на земельный участок в районе госдачи на улице Березова. Если все же компания, связанная с предпринимателями, одержит победу в судебной тяжбе, идущей почти шесть лет, она сможет выкупить его без проведения аукциона.

Юристы департамента, основываясь на судебной практике по подобным делам, подчеркивают, что на стороне их прецедентное право.

Олимпийский чемпион, уроженец Омска Владимир Барнашов считает, что омичи могут лишиться важного спортивного объекта, если лыжная база в районе Березовой перейдет в частные руки.

— История одной из главных омских лыжных баз ведет свое начало еще с советских времен. Когда я приезжаю в Омск зимой, я прихожу потренироваться на Березовую. Здесь всегда полно и детей и взрослых, всегда подготовлена трасса. Среди нашей молодежи немало перспективных спортсменов и им нужны условия для дальнейшего развития своих спортивных талантов, а здесь и большая территория, и центр города и транспортная доступность для болельщиков, — заявил Барнашов.

Отметим, второе заседание по кассационной жалобе ООО «Черномор» пройдет в конце июня 2023 года.