Уголовное дело в отношении экс-начальника омского отдела полиции №7 Козлова передадут в суд

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следком завершил расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, заведенного в отношении бывшего начальника отдела полиции № 7 УМВД России по городу Омску Антона Козлова.

— По версии следствия, с июня по сентябрь 2022 года фигурант дела, превышая свои должностные полномочия, действуя в интересах своей знакомой, осуществлял покровительство ее незаконной деятельности по торговле немаркированной табачной продукции на территории города, при поступлении сообщений о продаже немаркированной табачной продукции отдавал подчиненным сотрудникам заведомо незаконные указания и распоряжения о непривлечении предпринимательницы к ответственности и возврате изъятой у нее продукции, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

В ходе следствия экс-полицейский своей вины не признал. Его поместили под домашний арест. Из правоохранительных органов Козлова уволили. Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд.

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