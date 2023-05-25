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НовостиОбщество25 мая 2023 12:50

В Омске ищут подрядчика, который за 8,3 млн руб обустроит новую ливневку на улице Вострецова

Итоги аукциона на проведение работ подведут 5 июня
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омское УДХБ ищет подрядчика, который обустроит новую ливневую канализацию в районе доме №3 по улице Вострецова в Ленинском округе.

Согласно конкурсной документации, начальная цена контракта на проведение работ составляет 8,3 миллиона рублей. Прием заявок продлится до 1 июня. Итоги аукциона подведут 5 июня.

Победитель аукциона должен будет приступить к оборудованию ливневки почти сразу после подписания контракта. Завершить работы придется в сжатые сроки — до 31 июля 2023 года.

Отметим, все трубы и дождеприемники, используемые при выполнении работ, должны быть сделаны по ГОСТу. В соответствии с ГОСТом должна быть армирована и плита дождеприемного колодца.

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