На территории Омской области с 26 по 28 мая возможны заморозки до -5 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации Обь-Иртышского УГМС, в Омской области с 26 по 28 мая ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов.

В связи этим природным явлением ГУ МЧС России по Омской области рекомендует садоводам накрыть сельхозкультуры полимерной пленкой или нетканым материалом.

Пешеходам следует быть внимательными при переходе дорог и улиц, а водителям — строго соблюдать скоростной режим и воздержаться от совершения резких маневров.

В случаи возникновения ЧС и происшествий необходимо немедленно сообщить о них по телефону 101.

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