Жители Кировского и Октябрьского округов Омска 31 мая останутся без воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В следующую среду, 31 мая, жители двух округов Омска останутся без холодного водоснабжения на полдня.

Так, 31 мая с 09:00 до 17:00 не будет холодной воды в кранах в Октябрьском округа. Там из-за работ по врезке трубопроводов новой технологической схемы и пуско-наладочных работ установки повышенного давления на насосной станции от водоснабжения будут отключены, здания расположенные по следующим адресам:

1. ЦТП-701 МП «Тепловая компания»;

2. Улица Масленникова, 17,19, 21, 23;

3. Улица 3-я Линия, 85;

4. Улица Куйбышева, 81;

5. Улица 20 лет РККА, 2.

Машина с питьевой водой будет установлена с 09:00 до 17:00 часов по адресу: улица Куйбышева, 81.

В Кировском округе 31 мая с 09:00 до 20:00 сотрудники водоканала будут проводить дезинфекцию водопровода по улице 1-й Рыбачьей. Без воды останутся:

1. Водоразборные колонки - 1-я Рыбачья, 48, 64, 86;

2. Водоразборная колонка - 2-я Рыбачья, 23;

3. Дома частного сектора:

1-я Рыбачья, 1А — 1-я Рыбачья, 79;

1-я Рыбачья, 20 — 1-я Рыбачья, 94;

2-я Рыбачья, 21А — 23.

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