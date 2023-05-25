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НовостиПроисшествия25 мая 2023 11:45

В Омской области обнаружили кота и корову, зараженных вирусом бешенства

Всего с начала 2023 года на территории региона были зарегистрирован 21 случай заражения опасным вирусом
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Любинском районе Омской области обнаружили двух животных, зараженных вирусом бешенства.

Так, в деревни Кочки бешенство выявили у домашней кошки, а в деревне Шандровка — у коровы.

— Указанные населенные пункты объявлены неблагополучными, на их территории введен карантин. Специалисты проводят мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства, — сообщили в пресс-службе управления Россльхознадзора Омской области.

Отметим, как следует из данных ведомства, на территории Омской области с начала 2023 года был зарегистрирован 21 случай бешенства. В 2022 году их было всего пять.

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