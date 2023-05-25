Пока омская администрация запретила обрезку 30 лиственниц в парке 30-летия ВЛКСМ

Фото: Игорь Смирнов.

В Омске на последнем заседании городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений при администрации Омска рассмотрели вопрос об обрезке 30 возрастных лиственниц в парке 30-летия ВЛКСМ. Пока деревья запретили сносить. Было принято решение провести выездное заседание, чтобы на месте определить, можно ли обрезать деревья.

— Итоговый протокол содержит все необходимые данные для заявителей и надзорных органов. Приглашаю всех заинтересованных лиц принимать участие в работе открытой «зеленой» комиссии, чтобы убедиться, что просто так ни одно здоровое дерево в Омске не сносится, — прокомментировал председатель городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений, первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

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